Amitabh Thakhur Arrest: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हुए गिरफ्तार, पुलिस से कहते रह गए 'मैं नहीं जाउंगा', देखें वीडियो

IPS Amitabh Thakur Arrest. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी अमिताभ ठाकुर (Who is amitabh thakur) ने।

लखनऊ. IPS Amitabh Thakur Arrest. पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Who is Amitabh Thakur) को शुक्रवार को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता को आत्महत्या करने लिए उकसाया था व दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय का सहयोग किया थ। ठाकुर (ips amitabh thakur) के खिलाफ हजरतगंज थाने (Hazratganj Police) में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व आईपीएस (know about ips amitabh thakur) ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वह प्राथमिकी की कॉपी की मांग करते हुए गिरफ्तारी का विरोध करते देखे जा सकते हैं। अमिताभ ठाकुर (who is amitabh thakur) बार-बार 'मैं नहीं जाउंगा' कहते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मी उन्हें जबरन वाहन की ओर जा रही है।

ये भी पढ़ें- गोरखपुर जा रहे पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर हाउस अरेस्ट, सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान

फेसबुक पर वीडियो के जरिए लगाया था आरोप-

दुष्कर्म पीड़िता की बीते दिनों इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके दोस्त व मुकदमे के गवाह सत्यम राय की पहले ही इलात के दौरान मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आत्मदाह करने से पहले दोनों ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दोनों ने अमिताभ ठाकुर पर आरोपी सांसद अतुल राय का सहयोग करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले अमिताभ ठाकुर को 21 अगस्त को गोरखपुर व अयोध्या के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था।