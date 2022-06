यूपी के 13 जिलों को लेकर बारिश का अलर्ट, कब से शुरू होगी बरसात, जल शक्ति मंत्री ने बाढ कार्यों का निरीक्षण किया

उत्तर प्रदेश में बारिश से ठीक पहले सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसमें अब तक जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बलरामपुर, गोंडा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

June 06, 2022

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश के जनपद बलरामपुर में बाढ कार्यों का निरीक्षण किया। बलरामपुर में राप्ती नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम सरदार-गढ की सुरक्षा हेतु कटान रोकथाम हेतु चलाई जा रही परियोजना का

निरीक्षण किया गया। वतर्मान में बाढ़ खण्ड, बलरामपुर के द्वारा कराए जा रहे कार्यों से क्षेत्र को कटान से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही यह भी मांग की प्रगति में चल रहे कार्यों को कार्यस्थल के ऊपर एवं नीचे की तरफ और विस्तार किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियो को कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार निणर्य लेते हुए अग्रिम कार्यर्वाही हेतु निर्देशित किया गया। जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम-समूह मदारा की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक परियोजना पर भी जन प्रतिनिधियों एव

क्षेत्रीय निवासियों द्वारा परियोजना को उपर की तरफ बढ़ाने का अनुरोध किया गया। जिससे की परियोजना के उपर का क्षेत्र भी सुरक्षित रखा जा सके। आपको बताते चलें कि, उत्तर प्रदेश में जल्द ही बारिश तेज रफ्तार से आएगी। इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई हैं।

