कानपुर हिंसाः डीएम एसपी ने आस-पास जिलों की पुलिस को किया अलर्ट, खुद फोर्स के साथ पैदल मार्च

Kanpur Clash Update: कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आस-पास के जिलों में भी अलर्ट जारी है। पुलिस अधिकारी पैदल मार्च कर रहे।

कानपुर शहर में हुए बवाल के मद्देनजर डीएम एसपी ने पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया। एहतियात के तौर पर शुक्रवार रात को आप-पास के जिलों के सभी जगहों पर पुलिस ने पैदल मार्च किया। इतना ही नहीं आस-पास के जिलों के टीम अलर्ट करने के साथ ही खुद डीएम एसपी ने मुख्य मार्ग व बाजारों में पैदल गस्त करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा सभी धर्म गुरुओं से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की ताकीद की गई है।

Kanpur Violence Alert for other District officers Doing March past