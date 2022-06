कानपुर हिंसाः पीएफआई का हाथ होने की आशंका पर भी जांच, मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश

Kanpur Violence: कानपुर में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठन होगा। पीएफाई के हाथ होने का भी संदेह जताया जा रहा।

Updated: June 04, 2022 11:43:31 am

कानपुर के कई इलाकों में हुई हिंसक घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी घटना के सभी पहलूओं के अलावा पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के एंगल पर भी जांच करेगी। साथ ही यह भी पता लगाएगी कि इस घटना को भड़काने के पीछे किसका हाथ है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना बहुत गम्भीर है इसकी जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्णय लिया गया है। एसआईटी डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी। ज्वाइंट सीपी ने बताया कि एसआईटी घटना से जुड़े सभी पहलूओं पर जांच करेगी। नई सड़क पर हुए बवाल के बाद शहर के जाजमऊ, डिफेंस कॉलोनी, नौबस्ता, बर्रा, रावतपुर, रोशन नगर, कल्याणपुर में भी तनाव का माहौल था। पुलिस कमिश्नर ने इन इलाकों में भी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Kanpur Violence Investigation on possibility of PFI being involved