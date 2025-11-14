बिहार में NDA की प्रचंड वापसी: केशव प्रसाद मौर्य बोले- नीतीश ही बनेंगे सीएम, अखिलेश को भेजेंगे 11 किलो लड्डू

बिहार में NDA की प्रचंड वापसी: Image Source - 'X' @kpmaurya1
Bihar election 2025 keshav prasad maurya: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने तस्वीर साफ कर दी है कि राज्य में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की सरकार बनने जा रही है। शुरुआती और अंतिम दौर के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने पूरे चुनावी माहौल को बदलकर रख दिया। इस बीच यूपी के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह-प्रभारी रहे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार की जनता ने 2010 जैसी जीत दोहराने का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की जनता के संयुक्त भरोसे का परिणाम है।
पटना एयरपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस बातचीत के दौरान लड्डू की बात हुई थी और इसी संदर्भ में उन्होंने अखिलेश यादव को 11 किलो लड्डू भेजने का ऐलान किया है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को यह पहले से अंदाजा हो गया था कि परिणाम NDA के पक्ष में आने वाले हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को सैफई का रास्ता नजर आने लगा है और अब यूपी में फर्जी वोटर लिस्ट वाली राजनीति खत्म होने वाली है।
केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी भूमिका को बड़े तौर पर नकारते हुए साफ कहा कि इस जीत का असली श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में NDA की सफलता जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी बसी हुई है, लेकिन अब देश उस राजनीति को खारिज कर रहा है। मौर्य ने दावा किया कि इस चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव डालेंगे।
केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाली NDA सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर मुहर लगाई है। उनके अनुसार बिहार की जनता का आशीर्वाद NDA के साथ है और इस बार के नतीजे यह साबित करते हैं कि जनता वादो पर भरोसा कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव मगध में हार चुके हैं और अब अवध में भी हार का सामना करेंगे।
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि लगभग 192 सीटों पर NDA की बढ़त साफ कर रही है कि महागठबंधन को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनके अनुसार वंशवाद की राजनीति को बिहार ने बड़ी स्पष्टता के साथ नकारा है। वहीं, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जयवीर सिंह ने भी NDA की बढ़त को जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और NDA सरकार की नीतियों पर भरोसा रखते हुए जनता ने फिर से प्रचंड जनादेश दिया है।
