बिहार में NDA की प्रचंड वापसी: केशव प्रसाद मौर्य बोले- नीतीश ही बनेंगे सीएम, अखिलेश को भेजेंगे 11 किलो लड्डू

Bihar election 2025 keshav prasad maurya: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने तस्वीर साफ कर दी है कि राज्य में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की सरकार बनने जा रही है। शुरुआती और अंतिम दौर के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने पूरे चुनावी माहौल को बदलकर रख दिया। इस बीच यूपी के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह-प्रभारी रहे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार की जनता ने 2010 जैसी जीत दोहराने का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की जनता के संयुक्त भरोसे का परिणाम है।