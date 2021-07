गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू होगी लैंड पूलिंग नीति, जमीन देने वालों को पांच सालों तक मुआव्जा देगी सरकार

Land Pooling Niti for urban areas to start in UP soon- यूपी सरकार (UP Government) गुजरात मॉडल की तर्ज पर नई लैंड पूलिंग नीति लागू करने जा रही है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं की शुरुआत के लिए लैंड पूलिंग नीति लागू की जाएगी। यह नीति प्रदेश में औद्योगिक विकास और भूस्वामियों को अपनी जमीन का अच्छा लाभ पाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।