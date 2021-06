सस्ता आशियाना पाने का सुनहरा मौका, इस योजना में करें अप्लाई, हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान

Light House Scheme full details know how to apply- लाइट हाउस में अपना मकान होने की इच्छा रखने वाले 15 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में यह लाइट हाउस बनाए जाने हैं, जिसकी आधारशिला एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी।