Sahara Shahar: सहारा प्रमुख की पत्नी सपना राय को मकान खाली करने का आदेश, नगर निगम बोला- नहीं माने तो सील करेंगे घर

नगर निगम की सख्त कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन सहारा शहर मामले में अब कोई नरमी नहीं बरतेगा। अगर सपना राय मकान खाली नहीं करतीं, तो सीलिंग की कार्रवाई तय है। यह कदम न केवल सहारा समूह के लिए बड़ा झटका होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा कि बड़ी कंपनियां भी नियमों और कानूनों से ऊपर नहीं हैं। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सहारा समूह को न्यायालयों में फिर से लड़ाई लड़नी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालतें नगर निगम की इस कार्रवाई को बरकरार रखती हैं या सहारा समूह को कोई राहत देती हैं।