I Love Muhammad Campaign: बरेली हिंसा के बाद मौलाना खालिद रशीद की अपील: ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान रोका जाए

हाल ही में सोशल मीडिया और जुलूसों में ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर और बैनर दिखाई देने लगे। यह ट्रेंड कई जगहों पर विवाद का कारण बना। बरेली में इसी को लेकर हिंसा भड़क गई थी। मौलाना ने कहा कि मोहब्बत का इज़हार दिल में और कर्मों के जरिए होना चाहिए, न कि ऐसे नारों और पोस्टरों से जिनसे समाज में विभाजन की दीवार खड़ी होती हो।

“नई ट्रेंड्स को रोकने की जरूरत है। अगर मोहब्बत दिखानी है तो अपने आचरण से दिखाइए – पड़ोसियों की मदद कीजिए, गरीबों का सहारा बनिए, शिक्षा पर जोर दीजिए। यही असली मोहब्बत है।”