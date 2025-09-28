Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Indigo Flight Diverted: खराब मौसम ने बिगाड़ा वाराणसी एयर ट्रैफिक, दो फ्लाइट्स डायवर्ट

Lucknow Indigo Flight Updates: खराब मौसम ने वाराणसी हवाई यातायात को प्रभावित किया। अहमदाबाद और दिल्ली से वाराणसी आ रही इंडिगो की दो फ्लाइट्स को अचानक डायवर्ट करना पड़ा। कुल 334 यात्री और 12 क्रू मेंबर इस घटना से प्रभावित हुए। यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन सभी सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचे।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 28, 2025

वाराणसी की ओर जा रही दो फ्लाइट्स डायवर्ट, यात्रियों ने विमान में बिताए कठिन पल (फोटो सोर्स :Whatsapp )

वाराणसी की ओर जा रही दो फ्लाइट्स डायवर्ट, यात्रियों ने विमान में बिताए कठिन पल (फोटो सोर्स :Whatsapp )

Indigo Flight News: पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार को खराब मौसम ने वायु यात्रा को बाधित कर दिया। तेज़ हवा, घने बादल और अचानक बिगड़े दृश्यता स्तर ने दो बड़ी घरेलू उड़ानों को प्रभावित किया। अहमदाबाद और दिल्ली से वाराणसी आ रही इंडिगो की दो फ्लाइट्स को मजबूरन डायवर्ट करना पड़ा। इन विमानों में कुल 334 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों को विमान में ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जबकि परिजन हवाई अड्डों पर उनकी सुरक्षित आगमन की राह देखते रहे।

अहमदाबाद से वाराणसी आ रही फ्लाइट डायवर्ट

पहली घटना इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6805 से जुड़ी थी। यह विमान सुबह अहमदाबाद से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। विमान में 148 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही विमान वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुँचा, मौसम ने करवट बदली। घने बादल और तेज़ हवाओं ने दृश्यता को इतना कम कर दिया कि लैंडिंग जोखिमपूर्ण हो गई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर विमान को लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट करने का निर्णय लिया।

लखनऊ एयरपोर्ट पर यह विमान सुरक्षित उतारा गया। हालांकि यात्री उम्मीद कर रहे थे कि विमान तुरंत रवाना हो जाएगा, लेकिन मौसम की स्थिति सुधरने में समय लगा। इस दौरान यात्रियों को विमान के भीतर ही बैठाए रखा गया। एयरलाइन के कर्मचारियों ने यात्रियों को पानी और हल्का नाश्ता उपलब्ध कराया।

दिल्ली से वाराणसी आने वाली फ्लाइट भी अटकी

इसी तरह दिल्ली से वाराणसी आने वाली इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट में भी मौसम ने अड़चन पैदा कर दी। इस विमान में 186 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। पायलट को मजबूरन विमान का रूट बदलना पड़ा।

यात्रियों को विमान में ही इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिंता जताई और एयरलाइन से बार-बार जानकारी माँगी। हालांकि, एयरलाइन ने साफ किया कि “सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा।” अंततः मौसम सामान्य होने के बाद विमान ने वाराणसी के लिए उड़ान भरी और यात्री सुरक्षित पहुँचे।

यात्रियों की परेशानी और प्रतिक्रिया

  • दोनों फ्लाइट्स में सफर कर रहे यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
  • कई यात्रियों ने शिकायत की कि विमान के भीतर लंबे इंतजार के दौरान उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई।
  • बुजुर्ग यात्रियों और छोटे बच्चों को दिक्कतें हुईं, खासतौर पर गर्मी और घुटन की वजह से।
  • कुछ यात्रियों ने एयरलाइन स्टाफ के सहयोग की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत रखने और पानी/खाने की व्यवस्था करने की कोशिश करते रहे।
  • वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के परिजन चिंतित नजर आए। घंटों इंतजार करने के बाद जब उन्हें पता चला कि विमान सुरक्षित लखनऊ में उतारा गया है, तब जाकर उन्होंने राहत की साँस ली।

मौसम की चुनौती

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक बादल छा गए, आंधी और हल्की वर्षा हुई। वाराणसी में दृश्यता अचानक गिरकर 800 मीटर से भी कम रह गई, जबकि विमान को सुरक्षित उतरने के लिए कम से कम 1500 मीटर दृश्यता की आवश्यकता होती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक विमानन तकनीक के बावजूद मौसम अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई हवाई अड्डों पर CAT-II या CAT-III जैसी एडवांस्ड लैंडिंग सुविधाएँ हैं, लेकिन सभी जगह यह उपलब्ध नहीं होती। वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग सिस्टम की क्षमता सीमित है, जिसके कारण पायलट को जोखिम लेने के बजाय डायवर्ट करने का फैसला लेना पड़ा।

विशेषज्ञों की राय

एविएशन विशेषज्ञ कैप्टन (सेवानिवृत्त) आर.के. मेहरा ने कहा,“डायवर्सन यानी मार्ग परिवर्तन यात्रियों के लिए असुविधाजनक ज़रूर होता है, लेकिन यह सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम है। पायलट को कभी भी जोखिम लेकर खराब मौसम में विमान को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यात्रियों को समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में एयरलाइन का हर फैसला केवल उनकी सुरक्षा के लिए होता है।”

दूसरी ओर नागरिक उड्डयन विभाग (DGCA) के एक अधिकारी ने बताया कि लगातार मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और एयरलाइनों को समय पर अलर्ट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी, अचानक बदलते मौसम की स्थितियाँ कभी-कभी सभी तकनीकी तैयारियों को भी मात दे देती हैं।

एयरलाइन और प्रशासन की प्रतिक्रिया

इंडिगो एयरलाइन ने घटना पर बयान जारी करते हुए कहा, “दोनों फ्लाइट्स को खराब मौसम की वजह से डायवर्ट किया गया। हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करेंगे।”

लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने भी समय रहते सभी आवश्यक इंतजाम किए। एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्रियों को पानी, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराईं। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि मौसम सामान्य होने के बाद सभी फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कर दी गई।

सुरक्षा बनाम सुविधा- संतुलन की ज़रूरत

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्रबंधन यात्रियों को कठिन समय में कितनी बेहतर जानकारी और सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं।

  • क्या यात्रियों को समय-समय पर स्पष्ट और सही सूचना दी जा रही है?
  • क्या एयरलाइंस इंतजार की स्थिति में यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम उपलब्ध करा रही हैं?
  • और सबसे अहम, क्या एयरपोर्ट्स पर मौसम संबंधी तकनीकी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है?

यात्रियों का कहना है कि अगर उन्हें पहले से सही और पारदर्शी जानकारी दी जाए, तो वे ऐसी परिस्थितियों को अधिक सहजता से स्वीकार करेंगे।

ये भी पढ़ें

Buddha Relics: रूस में प्रदर्शित होंगे भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे केशव प्रसाद मौर्य”
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Indigo Flight Diverted: खराब मौसम ने बिगाड़ा वाराणसी एयर ट्रैफिक, दो फ्लाइट्स डायवर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मैट्रिमोनियल साइट पर रिकॉर्ड किए वकील के अश्लील वीडियो…फिर ब्लैकमेलिंग, CEO पर किया केस, अब आया यह फैसला

लखनऊ

‘धीरे-धीरे हाथ-पैर काटने से अच्छा है मुझे और मम्मा भानवी सिंह को मरवा दीजिए’,अब सामने आई राजा भैया की बेटी

raja bhaiya and bhanavi singh daughter raghavi
लखनऊ

आजम खान की रिहाई से BJP को होगा फायदा या नुकसान? यहां समझें सियासी गणित

will azam khan release benefit or harm bjp know political equation
लखनऊ

बरेली दंगा: योगी ने कहा- “ना जाम होगा, ना कर्फ्यू, बल्कि सबक ऐसा जो पीढ़ियों तक याद रहे, जानिए आगे क्या कहा?

Cm yogi
लखनऊ

यूपी में दिवाली की खुशखबरी! बिजली बिल में राहत और मुफ्त गैस सिलिंडर से आम जनता को बड़ी राहत

up diwali electricity bill reduction Free LPG Cylinder Scheme
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.