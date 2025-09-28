Indigo Flight Diverted: खराब मौसम ने बिगाड़ा वाराणसी एयर ट्रैफिक, दो फ्लाइट्स डायवर्ट

Indigo Flight News: पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार को खराब मौसम ने वायु यात्रा को बाधित कर दिया। तेज़ हवा, घने बादल और अचानक बिगड़े दृश्यता स्तर ने दो बड़ी घरेलू उड़ानों को प्रभावित किया। अहमदाबाद और दिल्ली से वाराणसी आ रही इंडिगो की दो फ्लाइट्स को मजबूरन डायवर्ट करना पड़ा। इन विमानों में कुल 334 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों को विमान में ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जबकि परिजन हवाई अड्डों पर उनकी सुरक्षित आगमन की राह देखते रहे।