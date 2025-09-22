Buddha Relics: रूस में प्रदर्शित होंगे भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे केशव प्रसाद मौर्य”

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2014 से देश की बागडोर संभालने के बाद से उन्होंने लगातार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मान-सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है। “मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कहा था कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। यही संदेश आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। भगवान बुद्ध के करुणा, दया और शांति के दर्शन ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को सह-अस्तित्व और मानवीय संवेदना का मार्ग दिखाया है,” श्री मौर्य ने कहा।