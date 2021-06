अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी, आकाशीय बिजली का अलर्ट

लखनऊ. next 24 hours Eastern UP many districts Heavy rain अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक—दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में 21 जून से लेकर 24 जून तक धमाकेदार बारिश होगी।

इन 14 जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग का 21 जून को इन सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम के बारे में जानकारी देने वाली निजी क्षेत्र की संस्था स्काईमेट के अनुसार, इस वक्त दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। संबद्ध चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य क्षोभमंडल स्तर तक फैल रहा है। एक ट्रफ रेखा पश्चिम राजस्थान पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।

शेष उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश :- पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई।उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, शेष उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है।

पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश : - भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को जानकारी देते हए कहाकि, कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने कहा कि सोमवार को उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।