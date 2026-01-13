Gold Rate Today: सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम अपडेट, 24 कैरेट गोल्ड और चांदी महंगी

Lucknow Sarafa Market Updates Gold and Silver Rates: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार से सोना और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन (LKO Sarrafa Association) द्वारा खुदरा ग्राहकों के लिए सोने और चांदी की नई बिक्री दरें जारी की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू मांग के असर के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के बाजार में सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बने हुए हैं। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार यह दरें 10 ग्राम के आधार पर खुदरा ग्राहकों के लिए तय की गई हैं, जिनमें GST, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त देय होंगे। इससे ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय कुल भुगतान इससे अधिक करना पड़ सकता है।

