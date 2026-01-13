Cold Wave Alert: कंपकंपाती रातें, पाले का डर और शीतलहर का कहर, पश्चिमी यूपी फिर ठिठुराने को मजबूर

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद तथा रूहेलखण्ड मंडल के कई जिलों में आज और कल की रात शीतलहर चलने के साथ-साथ पाला पड़ने की भी संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब न्यूनतम तापमान बहुत नीचे चला जाता है और हवा की गति धीमी होती है, तब पाले की स्थिति बनती है। यह स्थिति फसलों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है, खासकर आलू, सरसों, मटर और सब्जी उत्पादकों के लिए।