यूपी में 3290 नए कोरोनावायरस संक्रमित मरीज, 14 लोगों की मौत, हालात खतरनाक

बीते 24 घंटे में लखनऊ में 1041 नए संक्रमित, छह की मौत (In the last 24 hours, 1041 new coronavirus infected in Lucknow, six died)