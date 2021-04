यूपी में कंपलीट लॉकडाउन अभी नहीं, सीएम योगी ने कहा, सख्ती संग वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी

लखनऊ. कोरोना वायरस के संक्रमण से यूपी में जनता और सरकार दोनों ही चिंतित हैं। यूपी में लॉकडाउन (Uttar Pradesh Lockdown ) लगने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि, यूपी में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की अभी आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन ( Weekend lockdown Ongoing ) जारी रहेगा।

लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं :- कोरोना वायरस के बढ़ते नए संक्रमण के बाद भी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Refuse ) कंपलीट लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। सोमवार को टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने इसके संकेत दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

25 शहरों में नाइट कर्फ्यू :- सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही 25 से अधिक शहरों में रात आठ बजे से नाइट कर्फ्यू पहले से ही लग रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी संकट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य की कोरोना पीड़ित जनता और उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार की लूट और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

UP Government will not impose a complete lockdown in the cities but impose strict restrictions. The UP Government is submitting its reply before the Court on its observations: ACS- Information, Navneet Sehgal