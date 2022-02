अपने खेत में लगा दें महोगनी के पेड़ और करें करोड़ों की कमाई, जानें क्या है इसकी खासियत और क्यों है इतनी मांग

महोगनी की लकड़ी बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी होती है। इसकी लकड़ियां अमूमन लाल और भरे रंग की होती है। इसकी खेती के बारे में बात करें तो यह किसी भी मौसम और जमीन में आसानी से बढ़ सकता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं। इस देश की लगभग 58 प्रतिशत जनता कृषि आधारित काम पर निर्भर है। मगर अब इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। अगर गौर किया जाए, कृषि से जुड़े क्षेत्रों में ही अच्छा व्यापार कर कुछ ही सालों में करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं। हालांकि, इसमें धैर्य की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं महोगनी की खेती (Mahogany Farming) के बारे में बात कर रहे हैं। महोगनी की लकड़ी बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी होती है। इसकी लकड़ियां अमूमन लाल और भरे रंग की होती है। इसकी खेती के बारे में बात करें तो यह किसी भी मौसम और जमीन में आसानी से बढ़ सकता है। यह पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहने की क्षमता रखता है। जल न भी हो तब भी यह लगातार बढ़ता ही जाता है।

