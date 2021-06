21 जून से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल, रात 9 बजे तक बाजार रहेंगे गुलजार

Malls Resturant Will Unlock From 21 June Shops Will Open Till 9 pm- प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) हटाने के बाद योगी सरकार अब नाइट कर्फ्यू से भी थोड़ी राहत देगी। प्रदेश सरकार का रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू अब रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा।