क्या 2027 में जाटव वोट बैंक बचा पाएंगी मायावती? बसपा के लिए यह रहेगी चुनौती

हाल ही में बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली में मायावती ने बड़ी भीड़ जुटाई। लेकिन राजनीतिक संदेशों के लिहाज से यह रैली खास रही। मंच से मायावती के सबसे तीखे हमले सपा और कांग्रेस पर रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उनकी भाषा जितनी तल्ख थी, उतनी ही नरमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिखी। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से बसपा को 'बीजेपी की बी-टीम' कहे जाने का नैरेटिव मजबूत हुआ है। इस राजनीतिक धारणा का सीधा फायदा यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा को मिलता दिख रहा है।