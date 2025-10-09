Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ में मायावती ने भरी हुंकार, सपा पर तीखा प्रहार, पढ़ें रैली के 5 आकर्षक बयान…

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम स्मारक पर आयोजित विशाल रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। यहां पढ़ें रैली से जुड़े 5 बयान....

2 min read

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 09, 2025

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम स्मारक पर आयोजित विशाल रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रैली में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया, योगी सरकार की सराहना की और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपने का ऐलान किया। रैली में मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की पांचवीं सरकार बनाने का संकल्प लिया, साथ ही कार्यकर्ताओं की खूब तारीफ की। यहां पढ़ें… मायावती के पांच बड़े बयान जो रैली का मुख्य आकर्षण बने-


  1. सपा पर जोरदार हमला: 'सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है, तब इन्हें न तो PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) याद आता है, न ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है। लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है, ये खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता अब इनके ऐसे दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है।'




  2. योगी सरकार की सराहना: मायावती ने कहा कि 'मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूं। कांशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा गया। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था।'




  3. चंद्रशेखर पर निशाना: 'हमें कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवा कर इनके एक-दो उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं, ताकि दलित वोट बांटे जा सकें।'




  4. आकाश आनंद की तारीफ और अपील: 'आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी के मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, यह शुभ संकेत है। वह मेरे दिशानिर्देश में काम करेंगे। जिस प्रकार कांशीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, उसी तरह मैंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है और आप सभी से अपील है कि आप लोग मेरी तरह आकाश का भी हर हाल में साथ देंगे।'




  5. खुद की सक्रियता और 2027 का संकल्प: 'अब मैं आप लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दूंगी। इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक नजर आऊंगी। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। 2027 में हमें पांचवीं बार बसपा की सरकार बनानी है। इसके लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के षड्यंत्रों से सजग रहना होगा।'

