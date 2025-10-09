लखनऊ में मायावती ने भरी हुंकार, सपा पर तीखा प्रहार, पढ़ें रैली के 5 आकर्षक बयान…

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम स्मारक पर आयोजित विशाल रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रैली में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया, योगी सरकार की सराहना की और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपने का ऐलान किया। रैली में मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की पांचवीं सरकार बनाने का संकल्प लिया, साथ ही कार्यकर्ताओं की खूब तारीफ की। यहां पढ़ें… मायावती के पांच बड़े बयान जो रैली का मुख्य आकर्षण बने-
