भाई पर कार्रवाई के खिलाफ मायावती का बेहद आक्रामक अंदाज, कहा- भाजपा ने 2000 करोड़ में खरीदे गरीबों के वोट, हम डरने वाले नहीं

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Mayawati) शुक्रवार को बेहद आक्रामक अंदाज में दिखीं। बसपा (BSP) सुप्रीमो मायावती ने भाई और बसपा उपाध्यक्ष आनंद कुमार (Anand Kumar) पर आयकर विभाग (Income Tax Department) की छापेमारी के खिलाफ खुद मोर्चा संभाला है। आईटी रेड (IT Raid) की खिलाफत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मायावती (Mayawati) ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को वंचितों को आगे बढ़ने से तकलीफ हो रही है। लेकिन बीजेपी को अपनी ओर भी झांककर देखना चाहिए। चुनाव के दौरान बीजेपी (BJP) के खाते में 2000 करोड़ से ज्यादा आए लेकिन इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया, कि इतनी मोटी रकम कहां से आई। इसकी भी जांच होनी चाहिए।



BSP Chief Mayawati: BJP should look at themselves, if they think they are very honest then they should investigate how much wealth they & their family had before coming into politics & how much it is now. So everything becomes clear before the country. pic.twitter.com/dAN6VWjoXH