नेशनल प्लेयर की मौत, सड़क पर गिरी फिर न उठी

पोस्टमार्टम हाउस में जूली यादव के परिजन और साथी खिलाड़ी पहुंचे। जूली यादव की साथी खिलाड़ी ने बताया कि वह उनके साथ बचपन से खेल रही हैं। उसने मेरे साथ नेशनल, ऑल इंडिया, मंडल सब खेला है। वह इस समय एलपीएस में जॉब कर रही थी। जूली यादव की साथी का कहना है कि स्कूल से फोन आया और बताया गया कि वह चोटिल हो गई हैं। मैंने घरवालों को फोन करके सूचना दी। वह एथलीट में 400 और 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया। वह ऑल इंडिया हॉकी टीम में भी रही है। उसने जूनियर में गोल्ड मेडल पाया था।