नेशनल प्लेयर की मौत, सड़क पर गिरी फिर न उठी

नेशनल हॉकी प्लेयर की सड़क हादसे में मौत
लखनऊ में सड़क हादसे में नेशनल प्लेयर की मौत हो गई। वह हॉकी टीम में प्लेयर थी। इसके अलावा वह लखनऊ के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल जाते समय वह घर में फोन भूल गई थीं, जिसे वह घर वापस लेने जा रहीं थी। इसी दौरान एक सिलिंडर लदे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया।
मृतक हॉकी प्लेयर का नाम जूली यादव है। उनकी उम्र 23 वर्ष थी। हादसा पारा थाना क्षेत्र के मौदा मोड़ के पास हुआ। यहां एक सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। जूली को लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम हाउस में जूली यादव के परिजन और साथी खिलाड़ी पहुंचे। जूली यादव की साथी खिलाड़ी ने बताया कि वह उनके साथ बचपन से खेल रही हैं। उसने मेरे साथ नेशनल, ऑल इंडिया, मंडल सब खेला है। वह इस समय एलपीएस में जॉब कर रही थी। जूली यादव की साथी का कहना है कि स्कूल से फोन आया और बताया गया कि वह चोटिल हो गई हैं। मैंने घरवालों को फोन करके सूचना दी। वह एथलीट में 400 और 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया। वह ऑल इंडिया हॉकी टीम में भी रही है। उसने जूनियर में गोल्ड मेडल पाया था।
जूली यादव, एलडीए कॉलोनी सेक्टर-आई के एलपीएस में प्राइमरी विंग की स्पोर्ट्स टीचर थीं। आज एलपीएस की 8 ब्रांच की इंटर-स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। वह सवेरे स्कूल पहुंचीं। वहां उन्हें पता चला कि फोन घर भूल आईं। वह अपनी बाइक से मोबाइल लेने जा रही थीं। इसी दौरान हादसा हो गया।
जूली के पिता अजय यादव किसान हैं। मां गुड्डी देवी गृहणी हैं। छोटा भाई अमन पढ़ाई कर रहा है। पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शव का पंचनामा भरा जा रहा है।
जूली की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता अजय यादव और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि जूली का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सभी की मदद करती थी। पूरे गांव में मातम का माहौल है।
जूली होंडा शाइन बाइक चलाती थीं। वह रोज की तरह रविवार की सुबह भी स्कूल पहुंचीं। स्कूल में बैडमिंटन चैंपियनशिप कराई जा रही है। जूली ने इसी साल अप्रैल में स्कूल जॉइन किया था।
