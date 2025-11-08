Patrika LogoSwitch to English

झांसी

साहब! मुझे मेरी बहुओं से बचा लो…रात भर पीटा, CO से रोते हुए बोली 80 साल की बुजुर्ग महिला

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दो बहुओं ने अपनी ही सास की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं दोनों ने सास को मारने के लिए डाई पिलाने की भी कोशिश की। बुजुर्ग 80 साल की महिला थाने पहुंची और दोनों बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ तहरीर दी।

झांसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 08, 2025

थाने पहुंची वृद्ध महिला, PC- Patrika

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला सामने आया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पेलगुवा गांव में दो बहुओं ने अपनी 80 वर्षीय सास को बेरहमी से पीट-पीटकर घायल कर दिया। रातभर थप्पड़ों और डंडों की बौछार के बाद डाई घोलकर जबरन पिलाने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर लंगड़ाती हुई बुजुर्ग महिला थाने पहुंचीं, जहां सीओ सिटी ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। फूट-फूटकर रोते हुए बुजुर्ग महिला ने कहा, 'साहब, बहुओं से बचाओ।' पुलिस ने आरोपी बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी फरार हैं।

जमीन के चक्कर में मारपीट करती बहुएं

पीड़िता मन्नू देवी (80) ने बताया कि उनके दो बेटे मंगल यादव और संतराम यादव हैं, दोनों शादीशुदा हैं। 20 साल पहले पति की मृत्यु के बाद उनके नाम तीन बीघा जमीन आ गई, जो अब दोनों बहुएं और छोटा बेटा हड़पना चाहते हैं। 'बड़े बेटे को उसका हिस्सा पहले ही दे चुकी हूं, लेकिन ये लोग मेरा हिस्सा निगलना चाहते हैं। रोज-रोज गालियां देते हैं, मारते-पीटते हैं। खाना-पानी तक नहीं देते। घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं और धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे।' मन्नू देवी ने कहा कि बड़ा बेटा मंगल ही उनका सहारा है, लेकिन रोज के झगड़ों से तंग आकर वह 5 नवंबर को रिश्तेदारों को बुलाने चला गया था।

अकेले पाकर बहुओं ने पीट दिया

6 नवंबर की रात को अकेला पाकर बड़ी बहू राममूर्ति और छोटी बहू कुंती ने मौका ताड़ लिया। उन्होंने मन्नू को डंडों से पीटा, थप्पड़ों की बौछार की। इतना ही नहीं, एक गिलास में डाई घोलकर जबरन पिलाने की कोशिश की ताकि बुजुर्ग की जान चली जाए। 'पूरी रात करीब डेढ़ घंटे तक मारा। शरीर पर काले निशान पड़ गए। वे चिल्ला रही थीं कि मर जाओ, तभी जमीन हमारी हो जाएगी।' मन्नू ने कहा, 'मैंने कहा कि जिंदा हूं तो कैसे दूं? मरने के बाद तो खुद-ब-खुद मिल जाएगी। लेकिन इनकी जल्दबाजी ऐसी है कि बस चले तो अभी मार दें।' भगवान की मेहरबानी से जान बची, तो बड़े बेटे को बुलाकर शुक्रवार को थाने पहुंचीं।

सीओ ने तहरीर के आधार पर बड़ी बहू राममूर्ति, छोटी बहू कुंती और छोटे बेटे संतराम के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी फरार हैं, लेकिन जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।

08 Nov 2025 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / साहब! मुझे मेरी बहुओं से बचा लो…रात भर पीटा, CO से रोते हुए बोली 80 साल की बुजुर्ग महिला

