साहब! मुझे मेरी बहुओं से बचा लो…रात भर पीटा, CO से रोते हुए बोली 80 साल की बुजुर्ग महिला

पीड़िता मन्नू देवी (80) ने बताया कि उनके दो बेटे मंगल यादव और संतराम यादव हैं, दोनों शादीशुदा हैं। 20 साल पहले पति की मृत्यु के बाद उनके नाम तीन बीघा जमीन आ गई, जो अब दोनों बहुएं और छोटा बेटा हड़पना चाहते हैं। 'बड़े बेटे को उसका हिस्सा पहले ही दे चुकी हूं, लेकिन ये लोग मेरा हिस्सा निगलना चाहते हैं। रोज-रोज गालियां देते हैं, मारते-पीटते हैं। खाना-पानी तक नहीं देते। घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं और धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे।' मन्नू देवी ने कहा कि बड़ा बेटा मंगल ही उनका सहारा है, लेकिन रोज के झगड़ों से तंग आकर वह 5 नवंबर को रिश्तेदारों को बुलाने चला गया था।