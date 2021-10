स्‍वावलंबन कैंप के जरिए प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े नए लाभार्थी, अब तक पांच कैंपों का आयोजन

New Beneficiaries Associated with Government Schemes Swawlamban Camp- मिशन शक्ति (Mission Shakti) के तीसरे चरण के तहत एक छत के नीचे न्‍याय, त्‍वरित कार्रवाई, नई योजनाओं से जुड़े आवेदन स्‍वीकार करते हुए उनको स्‍वीकृत किया जा रहा है। महिला कल्‍याण विभाग की ओर से महिलाओं व बच्‍चों को जागरूक करने के साथ ही उनसे जुड़ी योजनाओं से सीधे तौर पर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।