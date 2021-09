पूर्व मंत्री और विधायक समेत 25 लोगों को असलहा मामले में जारी हुआ नोटिस, तीन दिन में लाइसेंस निरस्त करने का आदेश

Notice to 25 people including former minister and MLA in arms case- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह व भाजपा विधायक सुरेश तिवारी समेत 25 के खिलाफ जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अपने नाम से तीन असलहे का लाइसेंस बनवाने का आरोप है।नोटिस प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर उन्हें अपने तीन में से एक शस्त्र का लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।