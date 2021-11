उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 22 हजार से अधिक पदों पर जारी करेगा नोटिफिकेशन, जानें किन विभागों में होगी भर्ती

Notifications for More than 22 Thousand Posts of UPSSSC Soon- उत्तर प्रदेश में आचार संहिता (Code of Conduct) लागू होने से पहले 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 अगस्त को आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद राज्य में 22 हजार से भी अधिक रिक्त पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।