अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर, रीफिल की सुविधा भी

उत्तर प्रदेश में अब से राशन की दुकानों पर पांच किलोग्राम का छोटे सिलेंडर एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) मिल सकेंगे। 'छोटू' ब्रांड नाम से यह सिलेंडर उपभोक्ताओं की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए बिक्री के लिए रखे जाएंगे। जिन्हें उपभोक्ता आसानी से राशन की दुकानों पर ही रीफिल भी करा सकेंगे। शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बावत निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि एलपीजी वितरक राशन विक्रेतओं से पहले अनुबंध करेंगे। इसके बाद उन्हें प्वाइंट आफ सेल के रूप में नियुक्त करने के बाद सिलेंडर देंगे। जिसके बाद राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर छोटू सिलेंडर को उपलब्ध करा सकेंगे। इससे राशन दुकानदारों को तेल कंपनियों की ओर से निर्धारित मार्जिन मनी लाभांश के रूप में मिल सकेगी।

Now 5 kg LPG cylinders will be available at ration shops in UP