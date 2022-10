Video: रामलीला में 'भगवान शिव' की हो रही थी आरती, अचानक गिरे, स्टेज पर ही मौत

जौनपुर के मछलीशहर में रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया। जिससे मंच पर ही गिरकर उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां रामलीला में भगवान शिव का किरदार निभाने वाले व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति रामलीला के मंच पर भगवान शिव का गेटअप लेकर खड़ा हुआ है। तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वह पीछे की तरफ गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद रामलीला को स्थगित कर दिया गया है। रामलीला मैदान में भी सन्नाटा पसर गया है। वहीं कलाकर की अचानक हुई मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

