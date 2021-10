आयुष्मान भारत योजना में अब किडनी व कार्निया ट्रांसप्लांट भी, गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए मिलेगी सुविधा

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत अब कि़डनी और कार्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा भी मिलेगी। यह इलाज गरीबों को मुफ्त में मिलेगा।नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) ने इसे हेल्थ बेनिफिट पैकेज में शामिल कर लिया है।