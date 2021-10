यूपी के मदरसों में अब गणित, विज्ञान और नागरिक शास्त्र की भी होगी पढ़ाई

Now Maths, Science and Civics will also be taught in Madrasa of UP- उत्तर प्रदेश मदरसा (Madarsa) शिक्षा परिषद ने तय किया है कि अब गणित, विज्ञान और नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। कक्षा एक से 12 तक की सभी कक्षाओं में इन विषयों को अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी शैक्षिक सत्र से इसे लागू किया जाएगा।