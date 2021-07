यूपी में अब एक ही रंग के होंगे मुख्य मार्गों के भवन, मकान मालिकों को खुद ही कराना होगा बाहरी हिस्से में पेंट

Now the buildings of the main roads will be of the same color in UP- प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों की आवासीय और व्यावसायिक इमारतें एक ही रंग में रंगा जाएंगी। यह रंग विकास प्राधिकारण तय करेगा। मसलन ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे भवन स्वामियों को अपने भवन के बाहरी (अग्रभाग) हिस्से को उस रंग में ही रंगाना हो जैसा विकास प्राधिकरण द्वारा तय किया जाए।