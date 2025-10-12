‘राजभर अब भाजपा की कठपुतली’, सपा नेता का तंज- NDA का बिखराव तय, इंडिया गठबंधन बना मजबूत

एनडीए पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब वहां टिकट का बंटवारा होगा तो बिखराव देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार चुनाव लड़ेगा और इस बार हमारी सरकार बनेगी। सुभासपा के बिहार चुनाव लड़ने पर सपा नेता ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। सुभासपा यूपी में कई बार अकेले चुनाव लड़ चुकी है। उन्हें गठबंधन में अलग-थलग कर दिया जाता है। बिहार में भी उन्हें अलग कर दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर को यूपी में सीटें नहीं मिल रही हैं, जहां उनके पुत्र हार रहे हैं। सपा समझती है कि वे भाजपा गठबंधन में हैं। उनके गठबंधन में क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती।