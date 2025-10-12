Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘राजभर अब भाजपा की कठपुतली’, सपा नेता का तंज- NDA का बिखराव तय, इंडिया गठबंधन बना मजबूत

एनडीए पर तंज कसते हुए सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जब वहां टिकट का बंटवारा होगा तो बिखराव देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार चुनाव लड़ेगा और इस बार हमारी सरकार बनेगी।

2 min read

लखनऊ

image

Aman Pandey

Oct 12, 2025

Bihar chunav

बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है।PC: IANS

बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है।आईएएनएस से बातचीत में सपा नेता ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि हम किसी भी अनसुलझे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। आज सीट बंटवारे पर बैठक हो रही है। हम जल्द ही सीट बंटवारा कर लेंगे।

'भाजपा अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती'

एनडीए पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब वहां टिकट का बंटवारा होगा तो बिखराव देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार चुनाव लड़ेगा और इस बार हमारी सरकार बनेगी। सुभासपा के बिहार चुनाव लड़ने पर सपा नेता ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। सुभासपा यूपी में कई बार अकेले चुनाव लड़ चुकी है। उन्हें गठबंधन में अलग-थलग कर दिया जाता है। बिहार में भी उन्हें अलग कर दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर को यूपी में सीटें नहीं मिल रही हैं, जहां उनके पुत्र हार रहे हैं। सपा समझती है कि वे भाजपा गठबंधन में हैं। उनके गठबंधन में क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती।

'ओवैसी किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं?'

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार चुनाव में उतरने पर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। सवाल यह है कि वे किन सीटों पर लड़ रहे हैं और क्या उनका मकसद किसी और की मदद करना है। अगर वे बड़ी पार्टी हैं तो चुनिंदा सीटों पर ही क्यों लड़ते हैं? क्या वे किसी और के लिए चुनाव लड़ रहे हैं?

सपा नेता ने उठाया बड़ा सवाल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठते रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के मामले में सपा जांच की मांग करती है।

रायबरेली में पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर सपा नेता ने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। दलित समाज इंडिया गठबंधन की ओर देख रहा है। भाजपा के शासन में यूपी में मजदूर से लेकर सांसद तक दलितों पर अत्याचार देख रहे हैं। भाजपा घटनाओं के बाद केवल खानापूर्ति करती है। यूपी में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।

डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा इसे कमजोर करने में लगी है। लोहिया की विचारधारा हमें ताकत देती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘राजभर अब भाजपा की कठपुतली’, सपा नेता का तंज- NDA का बिखराव तय, इंडिया गठबंधन बना मजबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मायावती का BJP पर तंज, कहा- महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं नहीं ले रहीं रुकने का नाम, सरकार को…

mayawati taunts bjp UP Politics
लखनऊ

UP Police: रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दरिंदे नहीं रुके-राजधानी में नाबालिग से दरिंदगी की घटना ने हिलाया सबको, दो गिरफ्तार, तीन फरार

तीन फरार, पुलिस ने शुरू की सघन तलाश (फोटो सोर्स : ritesh singh )
लखनऊ

‘BJP ने जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया’, विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव की पार्टी पर भी कसा तंज

vishwanath pal raised questions on bjp working style
लखनऊ

CM Yogi Action: पराली जलाने पर सीएम योगी का सख्त रुख- 2025-26 तक ‘शून्य घटनाओं’ का लक्ष्य, सैटेलाइट से होगी निगरानी

पराली जलाने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त (फोटो सोर्स :Chief Minister Office)
लखनऊ

Lucknow Crime: 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल -दो गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल-दो हिरासत में (Photo source: police WhatsApp group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.