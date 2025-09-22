Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, दौड़े-दौड़े अस्पताल लेकर भागे डिप्टी सीएम, मेदांता में चल रहा इलाज

OP Rajbhar Minor Brain Stroke: यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें चक्कर और कमजोरी की शिकायत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचाया।

लखनऊ

Mohd Danish

Sep 22, 2025

op rajbhar minor brain stroke treatment medicine hospital
कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक | Image Source - 'X' @bstvlive

OP Rajbhar Minor Brain Stroke News: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने और कमजोरी महसूस होने की शिकायत हुई। इस दौरान जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली, जिन्होंने तुरंत उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद, ओपी राजभर को मेदांता अस्पताल रेफर किया गया।

मेदांता में विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज

मेदांता अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती ओपी राजभर का इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि राजभर को इमरजेंसी में लाया गया था। प्रारंभिक जांच जैसे CT-Scan और ब्लड टेस्ट में माइनर ब्रेन स्ट्रोक (Minor Brain Stroke) का पता चला। वर्तमान में न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. अनूप ठाकुर उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल स्थिति स्थिर है।

ये भी पढ़ें

हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आया आरोपी! बोला- गलती हो गई साहब, नरसंहार करने की दी थी धमकी
बरेली
bareilly social media threat arrest samir apology

माइनर ब्रेन स्ट्रोक क्या है?

डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient Ischemic Attack) भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है। इसके कारण स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन ये आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि, ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं और भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक का संकेत भी दे सकते हैं। ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, दौड़े-दौड़े अस्पताल लेकर भागे डिप्टी सीएम, मेदांता में चल रहा इलाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.