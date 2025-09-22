कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, दौड़े-दौड़े अस्पताल लेकर भागे डिप्टी सीएम, मेदांता में चल रहा इलाज

डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient Ischemic Attack) भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है। इसके कारण स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन ये आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि, ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं और भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक का संकेत भी दे सकते हैं। ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है।