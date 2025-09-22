कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, दौड़े-दौड़े अस्पताल लेकर भागे डिप्टी सीएम, मेदांता में चल रहा इलाज

OP Rajbhar Minor Brain Stroke News: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने और कमजोरी महसूस होने की शिकायत हुई। इस दौरान जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली, जिन्होंने तुरंत उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद, ओपी राजभर को मेदांता अस्पताल रेफर किया गया।
मेदांता अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती ओपी राजभर का इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि राजभर को इमरजेंसी में लाया गया था। प्रारंभिक जांच जैसे CT-Scan और ब्लड टेस्ट में माइनर ब्रेन स्ट्रोक (Minor Brain Stroke) का पता चला। वर्तमान में न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. अनूप ठाकुर उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल स्थिति स्थिर है।
डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient Ischemic Attack) भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है। इसके कारण स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन ये आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि, ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं और भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक का संकेत भी दे सकते हैं। ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है।