Patrika Positive News: एंबुलेंस से पहले पहुंचेगी 'चेतक टीम', घर-घर लेगी कोविड मरीजों का हाल, पहुंचाएगी दवाईयां

Patrika Positive News - Chetak team to Home deliver medicine to corona patients. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के निर्देश पर जिला कलेक्टर लखनऊ ने घरों में क्वारेंटीन मरीजों तक दवाईयां पहुंचाने के लिए 'चेतक टीम' का गठन किया है।

लखनऊ.Patrika Positive News - Chetak team to Home deliver medicine to corona patients. कोरोना (Coronavirus in UP) के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में एक नई पहल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के निर्देश पर जिला कलेक्टर लखनऊ ने घरों में क्वारेंटीन मरीजों तक दवाईयां पहुंचाने के लिए 'चेतक टीम' का गठन किया है। लखनऊ प्रशासन का दावा है कि एंबुलेंस से पहले 'चेतक टीमें' मरीजों तक पहुंचेंगी। यह टीम मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोगों के घरों तक मदद पहुंचाएंगी। इनकी मोटरसाइकिलों पर भी चेतक आरआरटी लिखा गया है, जिससे आम नागरिक देखते ही इन्हें पहचान ले। साथ ही गांवों में मरीजों के परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार के लिए चेतक टीमों का सहारा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- होम क्वारेंटीन कोविड मरीज न करें चिंता, अब लखनऊ प्रशासन फ्लिपकार्ट से पहुंचाएगा मुफ्त दवा किट

ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचेंगी-

परीक्षण के लिए स्टेटिक टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीमों का गठन किया गया है। वहीं, गांवों में सर्विलांस टीमें बनाई गईं, जो फीडबैक के साथ-साथ दवाएं भी देंगी। इस बीच, योगी सरकार ने दावा किया है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में एक सप्ताह के भीतर 2.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में कोविड की निगरानी टीमों ने जिलों में ब्लॉक स्तर पर तीन करोड़ से अधिक घरों का दौरा किया है।

ये भी पढ़ें- Patrika Positive News: मामले घटने के साथ कम हुई ऑक्सीजन की डिमांड, प्लांट पर पहुंचने वालों की संख्या भी हुई आधी

तीन करोड़ बीस लाख घरों का किया दौरा-

यूपी सरकार ने कल दावा किया था कि निगरानी टीमों ने ग्रामीण इलाकों में डोर-टू-डोर अभियान शुरू किया है। उनकी साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना परीक्षण टीमों ने 5 से 12 मई के बीच एक सप्ताह के भीतर जिलों के विभिन्न प्रखंडों में 330,69,010 के लक्ष्य के मुकाबले लगभग तीन करोड़ बीस लाख (3,19,37,797) घरों का दौरा किया।