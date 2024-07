बजट के बाद पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें अपने शहर का हाल

24 जुलाई 2024 यानी बुधवार को यूपी के सभी जिलों में पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव जारी हो गए हैं। आइए जानते हैं आज के ईंधन के दाम- लखनऊ (Petrol-Diesel Price in Lucknow) पेट्रोल 94.56 रुपए

डीजल 87.75 रुपए कानपुर (Petrol-Diesel Price in Kanpur) पेट्रोल 94.54 रुपए डीजल 87.63 रुपए प्रयागराज (Petrol-Diesel Price in Prayagraj) पेट्रोल 95.39 रुपए डीजल 88.42 रुपए मथुरा (Petrol-Diesel Price in Mathura) पेट्रोल 94.41 रुपए

डीजल 87.44 रुपए वाराणसी (Petrol-Diesel Price in Varanasi) पेट्रोल 94.92 रुपए डीजल 88.08 रुपए मेरठ (Petrol-Diesel Price in Meerut) पेट्रोल 94.36 रुपए डीजल 87.41 रुपए आगरा (Petrol-Diesel Price in Agra) पेट्रोल 94.59 रुपए

डीजल 87.62 रुपए नोएडा (Petrol-Diesel Price in Noida) पेट्रोल 95.01 रुपए डीजल 87.83 रुपए गोरखपुर (Petrol-Diesel Price in Gorakhpur) पेट्रोल 94.93 रुपए डीजल 88.09 रुपए गाजियाबाद (Petrol-Diesel Price in Ghaziabad) पेट्रोल 94.65 रुपए

डीजल 87.75 रुपए