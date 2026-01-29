निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ लाए गए, सुरक्षा घेरा कड़ा, समर्थकों का विरोध बढ़ा

अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ पहुंचे, आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Alankar Agnihotri Lucknow: बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को पुलिस-प्रशासन की टीम राजधानी लखनऊ लेकर पहुंची, जहां उनके निजी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों से लेकर आम जनता तक में हलचल पैदा कर दी है। दूसरी ओर, बरेली में उनके समर्थकों के विरोध-प्रदर्शन और सड़क जाम की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस-प्रशासन की टीम ने अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार रात बरेली से एक निजी वाहन में बैठाकर लखनऊ रवाना किया। राजधानी पहुंचने के बाद उन्हें उनके निजी आवास पर ठहराया गया, जहां सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस का पहरा लगा दिया गया। घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती ने आसपास के इलाके में जिज्ञासा बढ़ा दी। स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।
लखनऊ पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि बरेली प्रशासन ने पूर्व नियोजित रणनीति के तहत मुझे लखनऊ भेजा है। औपचारिक तरीके से मेरा स्थानांतरण कर दिया गया है। बरेली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिससे मुझे हटाने की जरूरत पड़ती। उन्होंने संकेत दिया कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी कार्रवाई थी। हालांकि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिया।
अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से बाहर ले जाने की खबर जैसे ही फैली, शहर में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। बुधवार दोपहर करीब 2:18 बजे पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें निजी कार से ले जाया गया। समर्थकों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। कुछ लोग पुलिस वाहन के सामने लेट गए, जबकि कई ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। रामपुर रोड पर जाम की स्थिति बन गई और जमकर नारेबाजी हुई। हालात संभालने के लिए पुलिस और पीएसी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों का कहना था कि उन्हें अधिकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता है और इस तरह चुपचाप ले जाने का तरीका उचित नहीं था।
इससे पहले सुबह अलंकार अग्निहोत्री ने अपने सरकारी आवास से बाहर आकर मीडिया से कहा था कि उन्हें “हाउस अरेस्ट” कर लिया गया है। उनका आरोप था कि मंगलवार शाम से पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया था और कहा गया था कि “ऊपर से आदेश” हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आवास पर जरूरत से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे उनकी निजता प्रभावित हो रही है।
जब इस पूरे मामले पर ADM सिटी सौरभ दुबे से सवाल किए गए, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि अलंकार अग्निहोत्री अपनी इच्छा से गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की। इस चुप्पी ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है।
जब उन्हें बरेली से ले जाया गया, तब कई कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ ने शामली का नाम लिया। बाद में स्पष्ट हुआ कि उन्हें लखनऊ लाया गया है। इस दौरान मीडिया की टीम ने उनकी गाड़ी का पीछा भी किया। गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने कैमरे की ओर दो उंगलियां दिखाईं, जिसे लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई गईं।
