निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ लाए गए, सुरक्षा घेरा कड़ा, समर्थकों का विरोध बढ़ा

अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से बाहर ले जाने की खबर जैसे ही फैली, शहर में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। बुधवार दोपहर करीब 2:18 बजे पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें निजी कार से ले जाया गया। समर्थकों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। कुछ लोग पुलिस वाहन के सामने लेट गए, जबकि कई ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। रामपुर रोड पर जाम की स्थिति बन गई और जमकर नारेबाजी हुई। हालात संभालने के लिए पुलिस और पीएसी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों का कहना था कि उन्हें अधिकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता है और इस तरह चुपचाप ले जाने का तरीका उचित नहीं था।