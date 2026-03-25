धुरंधर-2 पर छिड़ा सियासी घमासान: रविदास मेहरोत्रा का पलटवार, कहा-नैतिकता है तो इस्तीफा दें पूजा पाल

रविदास मेहरोत्रा का यह बयान उस समय आया जब विधायक पूजा पाल ने 'धुरंधर-2' फिल्म का समर्थन करते हुए अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस पर पलटवार करते हुए मेहरोत्रा ने कहा, "पूजा पाल आज जिस पद पर बैठी हैं, वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने और जनता के भरोसे की देन है। यदि उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है, तो उन्हें तुरंत विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा चुनाव लड़कर अपनी ताकत देखनी चाहिए। सपा के सिंबल पर जीतकर पार्टी के खिलाफ बोलना राजनीतिक अवसरवादिता है।"