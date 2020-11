प्रतापगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 14 की मौत, नेताओं ने जताया दुख

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में शुक्रवार सुबह भीषड़ सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर घटनास्थल पर पहुंचने और पीड़ितों की मदद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए दो लाख के मुआवजे का ऐलान किया है।

Chief Minister Yogi Adityanath announces a compensation of Rs 2 lakhs each to next of the kin of the deceased, who lost their lives in the Pratapgarh road accident. https://t.co/OWnIYm0kuC