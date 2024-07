Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन को लेकर आई बड़ी खबर, जानें क्या है अपडेट

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आवेदन किया था और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नई लिस्ट उत्तर प्रदेश में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। क्योंकि हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से न्यू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट यूपी 2024 चेक करने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।

पीएम आवास योजना के प्रकार (Types of PMAY 2024) प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yoajana) दो प्रकार की है। पहली, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) और दूसरी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना(PMAY-G)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Urban Rural Scheme) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों की जरुरतों को पूरा करना है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PM Urban Housing Scheme) का उद्देश्य शहर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024: how to apply for pradhan mantri awas yojana प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म 2024 (Pradhan Mantri Awas Yojana Online Application Form 2024) उपलब्‍ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए टिप्स फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले PMAY) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं। स्टेप 2: मेन पेज पर Citizen Assessment विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से Apply Online पर क्लिक करें । यहां आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। अपनी जरुरत के हिसाब से ऑप्शन का चुनें। सबसे पहले PMAY) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।मेन पेज पर Citizen Assessment विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से Apply Online पर क्लिक करें । यहां आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। अपनी जरुरत के हिसाब से ऑप्शन का चुनें।

स्टेप 3: PMAY 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए In Situ Slum Redevelopment (ISSR) विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपसे आधार नंबर और नाम पूछा जाएगा। इसे भरें और अपने आधार विवरण को वेरीफाई करने के लिए ‘Check’ पर क्लिक करें|

स्टेप 4: अगले पेज पर आपको डिटेल दिखाई देगी( Format A)। इसमें सभी कॉलम ध्यान से भरें। प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं व लाभ 1-झुग्गीपुनर्वास के लिए भारत सरकार की ओर से प्रति घर के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी।

2-पार्टनरशिप और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / विस्तार में हर यूनिट लिए 1.5 लाख रुपये. की सहायता।

3-हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी।

4-ब्याज सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों के लोन या आवेदक की ओर से लिए गए लोन अवधि पर लागू होती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं व लाभ 1-झुग्गीपुनर्वास के लिए भारत सरकार की ओर से प्रति घर के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी।

2-पार्टनरशिप और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / विस्तार में हर यूनिट लिए 1.5 लाख रुपये. की सहायता।

3-हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी।

4-ब्याज सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों के लोन या आवेदक की ओर से लिए गए लोन अवधि पर लागू होती है।

5-लोन राशि या प्रॉपर्टी के मूल्य की कोई सीमा नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट 1-एक लाभार्थी परिवार के अंतर्गत पति-पत्नी और अविवाहित बेटे व बेटी आएंगे।

2-अगर परिवार को कोई वयस्क सदस्य कार्यरत है, और उसके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है तो उसे किसी अन्य गृहस्थी का अंग माना जाएगा।

3-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।

4-निम्न आय समूह (LIG): 3 से 6 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।

5-मध्यम आय समूह I (MIG I): 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।

6-मध्यम आय समूह II (MIG II): 18 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता और शर्तें 1-आवेदक की उम्र 18 साल या ज्यादा होनी चाहिए।

2-लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए।

3-लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो।

4-लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो।

5-होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता।

6-एक विवाहित जोड़े के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त स्वामित्व में एकल सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।

7-लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

2-पता प्रमाण

3-आय प्रमाण

4-संपत्ति दस्तावेज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट यूपी 2024 में अपना नाम कैसे जांचें? 1-अपने नाम से

2-आधार कार्ड नंबर से

3-रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम से कैसे करें चेक 1-सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना है।

2-इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।

3-वेबसाइट के होमपेज पर आपको Stakeholders के सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary के विकल्प पर क्लिक करना है।

4-इसके बाद आपको‌ Advanced Search के विकल्प पर क्लिक करना है।

5-अब आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा।

6-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश 2022

7-इस पेज पर आपको जिला, ब्लाक, पंचायत, वर्ष आदि का चयन करके Search by name के विकल्प पर क्लिक करके नाम के स्थान पर अपना नाम लिखना है और Search के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

8-अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। पहचान पत्रपता प्रमाणआय प्रमाणसंपत्ति दस्तावेजअपने नाम सेआधार कार्ड नंबर सेरजिस्ट्रेशन नंबर से1-सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना है।2-इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।3-वेबसाइट के होमपेज पर आपको Stakeholders के सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary के विकल्प पर क्लिक करना है।4-इसके बाद आपको‌ Advanced Search के विकल्प पर क्लिक करना है।5-अब आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा।6-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश 20227-इस पेज पर आपको जिला, ब्लाक, पंचायत, वर्ष आदि का चयन करके Search by name के विकल्प पर क्लिक करके नाम के स्थान पर अपना नाम लिखना है और Search के विकल्प पर क्लिक कर देना है।8-अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।



रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे करें चेक 1-सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय की Official Website पर जाना है।

2-इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।

3-वेबसाइट के होमपेज पर आपको Stakeholders के सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary के विकल्प पर क्लिक करना है।

4-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश 2022

5-अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।

6-इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा PMAY Gramin List UP 2024 में अपना नाम देख सकते हैं।



आधार नंबर से कैसे करें चेक 1-सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण सेविकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

2-इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।

3-वेबसाइट के होमपेज पर आपको Stakeholders के सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary के विकल्प पर क्लिक करना है।

4-इसके बाद आपको‌ Advanced Search के विकल्प पर क्लिक करना है।

5-अब आपको जिला, ब्लाक, पंचायत, वर्ष आदि का चयन करके Search by adhar number पर क्लिक करना है फिर 6-आधार नंबर के स्थान पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है।

7-अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

8-इस प्रकार से आप आधार नंबर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट यूपी 2024 में अपना नाम देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट: PMAY Gramin List UP District Wise हमने आपको उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों की सूची नीचे दी है जिसके माध्यम से आप PMAY Gramin List UP 2024 में अपने जिले के अनुसार अपना नाम जांच सकते हैं।