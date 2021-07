मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया, उमर और अब्बास की संपत्तियों की भी जांच शुरू

Prevention of Money Laundering Act imposed on Mukhtar Ansari by ED- बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्तार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट में दर्ज मुकदमे में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने को आधार बनाया गया है।