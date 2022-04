योगी सरकार को लेकर राजा भैया ने आखिर ऐसा क्यों कहा, जानिए

Raghuraj Pratap Singh: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले प्रतापगढ़ (Pratapgarh) कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) के तिलिस्म सवाल उठ रहे थे। लेकिन राजा भइया ने बीते दिनों उठ रहे सवालों के जवाब दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमे सरकार में जाने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की समाजवादी पार्टी से दूरियां होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि रघुराज प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले रघुराज प्रताप सिंह ने अपना दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना कर सभी को चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव में भले ही रघुराज प्रताप सिंह को कामयाबी न मिली हो लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रताप सिंह की पार्टी 2 सीटों पर जीत कर आई है। अन्य दलों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस जनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। सीटों के मामले में तो रघुराज प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस अब बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। बीते दिनों एक सवाल के जवाब में रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि हमें सरकार में जाने की जरूरत क्या है हम तो सरकार में है

