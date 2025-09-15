विधायक राजा भैया के पास हथियारों का जखीरा! पत्नी भानवी सिंह बोलीं- मेरी जान को खतरा, PMO में की शिकायत

Raja Bhaiya Wife Complaint PMO: उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने एक बार फिर अपने पति पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत 3 जून 2025 को दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है।
शिकायत में भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास नाटो ग्रेड की ‘जिगाना पिस्टल’, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और अन्य खतरनाक हथियार मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये हथियार न केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीन लिए गए हैं।
भानवी सिंह ने पीएमओ को शिकायत देते समय अपने मोबाइल से खींची गई तस्वीरें और वीडियो भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। इन वीडियोज़ और फोटोज़ में कथित तौर पर अवैध हथियार साफ दिखाई दे रहे हैं। पीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया। इसके बाद 3 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए और साथ ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी (गृह) से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
अपनी शिकायत में भानवी सिंह ने एक हैरान करने वाला आरोप भी लगाया। उन्होंने लिखा कि एक बार राजा भैया ने घर के अंदर गोली चला दी थी, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल-बाल बची। इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने पहले ही सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।
भानवी सिंह का कहना है कि यह मामला केवल पति-पत्नी का विवाद नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपनी तथा परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि इस प्रकरण को निजी विवाद मानकर हल्के में न लिया जाए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से गंभीरता से जांच की जाए।
गौरतलब है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह मामला समय-समय पर सुर्खियों में आता रहा है, लेकिन अब भानवी सिंह द्वारा पीएमओ तक जाकर शिकायत करने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।