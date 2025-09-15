विधायक राजा भैया के पास हथियारों का जखीरा! पत्नी भानवी सिंह बोलीं- मेरी जान को खतरा, PMO में की शिकायत

भानवी सिंह ने पीएमओ को शिकायत देते समय अपने मोबाइल से खींची गई तस्वीरें और वीडियो भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। इन वीडियोज़ और फोटोज़ में कथित तौर पर अवैध हथियार साफ दिखाई दे रहे हैं। पीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया। इसके बाद 3 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए और साथ ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी (गृह) से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।