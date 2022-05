भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत-नरेश बाहर, 'चाटुकार' में फंसे.. नए अध्यक्ष ?

किसानों के बड़े नेता स्वर्गीय महेन्द्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर ही उनकी बनाई भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) दो धड़ों में बट गई. रविवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान सभागार में भाकियू कार्यकारिणी की बैठक में महेंद्र सिंह टिकैत के दोनों बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) से बर्खास्त कर दिया गया. नरेश टिकैत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है.

भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई भाकियू (अराजनैतिक) बनाई गई है. राजेश सिंह को भाकियू (अराजनैतिक) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. अध्यक्ष बनते ही राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोग हैं. विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक दल का प्रचार करने के लिए कहा था.

