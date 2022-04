नेताजी से नाराजगी नहीं, लेकिन चाचा-भतीजे के रिश्ते पर क्या बोल गए शिवपाल यादव

Shivpal Yadav vs Akhilesh Yadav: सपा पार्टी में अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच रही नाराजगी में शिवपाल कुछ बातें साफ कर दी है। उन्होंने जानिए एक इंटरव्यू में क्या कहा दिया।

सियासत के गलियारों में तो अक्सर कोई न कोई उठा-पटक चलती रहती है। लेकिन इन दिनों सपा पार्टी में चल रही बगावत बड़ा रूप लेती जा रही है। आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल द्वारा दिए गए बयानों ने अखिलेश यादव के मुश्किलें बढ़ा ही। यहां तक कि शिवपाल ने नेताजी के खिलाफ भी बोल दिया थी। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू दौरान शिवपाल यादव ने न केवल चाचा-भतीजों के बीच चल रही नाराजगी बयां की बल्कि पार्टी में घमासान की कहानी को भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी से कोई नाराजगी नहीं है। अब आगे सही समय का इंतजार है।

Shivpal Yadav on Akhilesh yadav and Mulayam Yadav said Only SP Leader