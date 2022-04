उम्र कैद काट रहे कैदी पर लगा चोरी का आरोप, ऐसी है UP Police की कहानी

Kanpur News: उत्तर प्रदेश पुलिस को तो शाबासियां देनी चाहिए। पुलिस ने पहले से उम्रकैद काट रहे कैदी और फरार चल रहे इनामी पर बयान दर्ज करने की विवेचना तैयार कर दी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की अपनी लापरवाही और कारगुजारियों के लिए अक्सर सुर्खियों पर बनी रहती है। ऐसी ही एक घटना कानपुर देहात से सामने आई, जहां पुलिस की लापहरवाही ने एकदम हद ही कर दी। पुलिस ने उम्रकैद काट रहे कैदी पर चोरी का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि फरार चल रहे 25 हजार के इनामी कैदी पर बयान भी दर्ज करा दिए। ऐसी में कानून व्यवस्था पर आम इंसान प्रश्न न उठाए तो कैसे भरोसा करे।

Uttar Pradesh Police theft Allegation on a Prisoner who already in Jai