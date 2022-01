Omicron के कारण यूपी के कुछ स्कूल बंद कर सकते हैं Offline Classes

कोरोना के इन बढ़ते मामलों ने स्कूली बच्चों के माता-पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। हांलाकि प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों के लिए नयी गाइड लाइन जारी की है।

Schools may Close Offline Classes: राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घण्टों में ही कोरोना के पचास से अधिक मामले सामने आये हैं। कोरोना के इन बढ़ते मामलों ने स्कूली बच्चों के माता-पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। हांलाकि प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों के लिए नयी गाइड लाइन जारी की है। मगर उन अभिभावकों, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनका कहना है कि हम और आप हों या फिर बड़े बच्चे किसी भी तरह की गाइडलाइऩ का पालन कर सकते हैं मगर छोटे बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी तरह की गाइडलाइन का पालन करेंगे। यहां तक कि वो मास्क भी उतार देते हैं।

Some schools in UP may close offline classes due to Omicron