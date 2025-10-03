अब हद पार! संभल-बरेली की घटनाओं पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, 2027 में वोट से देंगे ‘मुंहतोड़ जवाब’

एक समाचार चैनल से बातचीत में इकरा ने जोर देकर कहा कि इस कैंपेन से आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यह सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगैंडा है। बरेली में 26 सितंबर को हुई रैली के दौरान पथराव और हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सरकार और उसके इशारे पर चलने वाले प्रशासन को समझ ही नहीं है कि संविधान क्या है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। बरेली में इसका सरेआम उल्लंघन देखा जा रहा है।" इस हिंसा में 39 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2500 से अधिक पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं।