मुंबई से लखनऊ और वाराणसी के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

लखनऊ. Train started from Mumbai for UP. रेलवे ने लखनऊ, गाजीपुर और वाराणसी के लिए बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ट्रेन संख्या 09123/09124 बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर समर स्पेशल ट्रेन तीन मई को बांद्रा से और पांच मई को गाजीपुर से चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09123 बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर सिटी समर स्पेशल पूर्वाह्न 11.15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन वडोदरा से शाम 04.55 बजे, कोटा से रात 00.50 बजे, मथुरा से सुबह 06.17 बजे, लखनऊ से दोपहर 02.19 बजे और वाराणसी से रात 08.10 बजे छूटकर गाजीपुर रात 10 बजे पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन वाराणसी से 03.25 बजे, लखनऊ से सुबह 08.02 बजे, कानपुर से सुबह 09.52 बजे छूटकर दूसरे दिन बलसाड सुबह 08.20 बजे पहुंचेगी।

रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें

कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने ढाई दर्जन से अधिक ट्रेनों के संचालन को निरस्त कर दिया है। यह वह ट्रेनें हैं, जिनमें बुकिंग नहीं हो रही और जिनमें यात्रियों की भीड़ न के बराबर है। अगले आदेश तक निरस्त होने वाली ट्रेनों में मुख्य रूप से झांसी, आगरा कैंट, मैनपुरी, टुंडला, कानपुर, अलवर, मथुरा रूट पर चलने वाली ट्रेन शामिल है

यह ट्रेनें निरस्त

- 04213 लखनऊ -कानपुर सेंट्रल।

- 04214 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ।

- 01821 महोबा -खजुराहो।

- 04118 ललितपुर-खजुराहो।

- 01917 फर्रुखाबाद-टूंडला।

- 01918 टूंडला-फर्रुखाबाद।

- 04117 खजुराहो -ललितपुर।

- 01822 खजुराहो-महोबा।

- 01813 झांसी-कानपुर सेंट्रल।

- 01814 कानपुर सेंट्रल -झांसी।

- 01815 झांसी -मानिकपुर।

- 01816 मानिकपुर -झांसी।

- 04124 कानपुर सेंट्रल-प्रतापगढ़।

- 04196 अजमेर-आगरा फोर्ट।

- 01807 झांसी-आगरा कैंट।

- 01808 आगरा कैंट-झांसी।

- 04212 नई दिल्ली-आगरा कैंट।

- 01909 आगरा कैंट-मैनपुरी।

- 01911 ईदगाह-बांदीकुई।

- 01913 आगरा फोर्ट-एटा।

- 01914 एटा-आगरा फोर्ट।

- 01915 टूंडला-एटा।

- 01916 एटा-टूंडला।

- 04102 कानपुर सेंट्रल -प्रयागराज संगम।

- 05056 रामनगर-आगरा फोर्ट।

- 04171 मथुरा जंक्शन-अलवर।

- 04172 अलवर -मथुरा जंक्शन।

- 04327 सीतापुर सिटी-कानपुर सेंट्रल।

- 04328 कानपुर सेंट्रल-सीतापुर सिटी।

