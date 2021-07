सोशल मीडिया से युवाओं को किया जाता है टारगेट, क्रैश कोर्स पास करने के बाद बड़ी घटना को अंजाम देने की मिलती है जिम्मेदारी

Terrorist organisation new confession about crash course to UP ATS- राजधानी लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने यूपी एटीएस (UP ATS) के सामने नया राज खोला है। आतंकियों ने यूपी एटीएस को क्रैश कोर्स के रूप में दी जाने वाली आतंकी शिक्षा की जानकारी दी, जो कि अलकायदा द्वारा पढ़ाया जा रहा था।