यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी! जबरन धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार, पूरे यूपी में फैला है जाल

लखनऊ. Two arrested by UP ATS for mass conversion in religion matter. उत्तर प्रदेश में मंतातरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस (UP ATS) ने इस खेल में लिप्त दो लोगों को गिरफ्तार के बाद केस दर्ज किया है। इन पर हजार से अधिक गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्मांतरण में परिवर्तित करने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस व कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने के कारनामे की जानकारी मिली। जानकारी पर एटीएस सक्रिय हो गया। प्रदेश में सोची समझी साजिश के तहत यह खेल रचा जा रहा है। मतांतरण में दो आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इनके साथ अन्य गिरोह का भी पर्दाफाश किए जाने के प्रयास जारी हैं। पकड़े गए आरोपियों पर आईएसआई से फंडिंग का भी आरोप है। एटीएस अफसरों के मुताबिक यह गरीब हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। इस्लामिक दावा सेंटर के जरिये बड़ा खेल हो रहा था।

UP ATS arrested two persons for their involvement in religious conversion on pretext of money, job & marriage of people from weaker economic sections & students. Probe revealed accused were funded by some international organisations including ISI: Prashant Kumar, ADG Law & Order pic.twitter.com/pLhzMTEkK8 — ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2021

पकड़े गए आरोपियों का नाम उमर और जहांगीर है। पूछताछ में बताया कि इन लोगों ने धन का लालच देकर अब तक एक हजार से अधिक लोगों का मतांतरण करवाया है। यह मूक-बधिर बच्चों और महिलाओं को टारगेट करते थे। इनमें से कई महिलाओं की मतांतरण के बाद जहरन शादी भी करा दी। इस काम के लिए एक पूरा गिरोह सक्रिय है।

कई राज्यों में सक्रिय है गिरोह

मंतातरण कराने वाले लोगों का रैकेट कई राज्यों में सक्रिय है। इन्होंने वाराणसी, कानपुर, मथुरा समेत कई जिलों में मूक-बधिर बच्चों और महिलाओं को शिकार बनाया है। कानपुर के एक बच्चे को तो दक्षिण भारत के किसी शहर में ले जाया गया है। उसके बारे में एसटीएफ पता लगा रही है। पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ के बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। दोनों मौलाना का दावा है कि यह तो इस्लामिक सेंटर के नाम से संस्था चलाते हैं। दोनों मौलाना नोएडा डेफ सोसायटी में संचालित मूक बधिर स्कूल के छात्र-छात्राओं को बरगलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं।

इस तरह शुरू हुआ अभियान

मोहम्मद उमर गौतम ने 70 दशक में इस्लाम धर्म अपनाया था। इसके बाद यह दिल्ली गया और यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। गैर मुस्लिमों का मुस्लिम में मतांतरण करने के मामले में बेहद सक्रिय उमर और जहांगीर को लखनऊ से पकड़ा गया है। गाजियाबाद में दर्ज केस के बाद यह मामला सामने आया है।

